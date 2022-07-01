Довідник компаній
IntelyCare
IntelyCare Зарплати

Діапазон зарплат IntelyCare коливається від $100,500 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $197,010 для Менеджер з науки даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників IntelyCare. Останнє оновлення: 8/10/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Інженер-програміст
Median $148K
Менеджер з науки даних
$197K
Науковець даних
$101K

Менеджер з дизайну продукту
$182K
Менеджер продукту
$116K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в IntelyCare, є Менеджер з науки даних at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $197,010. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в IntelyCare, становить $148,000.

