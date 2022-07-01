IntelyCare Зарплати

Діапазон зарплат IntelyCare коливається від $100,500 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $197,010 для Менеджер з науки даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників IntelyCare . Останнє оновлення: 8/10/2025