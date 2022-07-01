Intellum Зарплати

Зарплата Intellum варіюється від $99,615 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $182,408 для Продакт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Intellum . Останнє оновлення: 11/25/2025