intelliHR Зарплати

Зарплата intelliHR варіюється від $84,948 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $162,505 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників intelliHR. Останнє оновлення: 11/25/2025

Інженер-програміст
$84.9K
Менеджер інженерів-програмістів
$163K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в intelliHR - це Менеджер інженерів-програмістів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $162,505. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в intelliHR складає $123,726.

