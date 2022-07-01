IntelliGenesis Зарплати

Діапазон зарплат IntelliGenesis коливається від $94,525 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $167,160 для Аналітик кібербезпеки на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників IntelliGenesis . Останнє оновлення: 8/10/2025