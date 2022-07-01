Довідник компаній
IntelliGenesis
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

IntelliGenesis Зарплати

Діапазон зарплат IntelliGenesis коливається від $94,525 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $167,160 для Аналітик кібербезпеки на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників IntelliGenesis. Останнє оновлення: 8/10/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Науковець даних
Median $126K
Інформаційний технолог (ІТ)
$94.5K
Аналітик кібербезпеки
$167K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Інженер-програміст
$167K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в IntelliGenesis, є Аналітик кібербезпеки at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $167,160. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в IntelliGenesis, становить $146,415.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для IntelliGenesis

Пов'язані компанії

  • Pinterest
  • Databricks
  • Spotify
  • Google
  • Apple
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси