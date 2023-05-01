IntelliBoard Зарплати

Каталог компаній
Зарплата IntelliBoard варіюється від $39,800 загальної компенсації на рік для Інженер з продажів на нижньому рівні до $45,900 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників IntelliBoard. Останнє оновлення: 11/24/2025

Інженер з продажів
$39.8K
Архітектор рішень
$45.9K
Найвищеоплачувана позиція в IntelliBoard - це Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $45,900. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в IntelliBoard складає $42,850.

