IntelliBoard Зарплати

Зарплата IntelliBoard варіюється від $39,800 загальної компенсації на рік для Інженер з продажів на нижньому рівні до $45,900 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників IntelliBoard . Останнє оновлення: 11/24/2025