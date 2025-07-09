Довідник компаній
Intellias
Intellias Зарплати

Діапазон зарплат Intellias коливається від $15,288 у загальній компенсації на рік для Маркетинг на нижньому кінці до $95,574 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Intellias. Останнє оновлення: 8/10/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $60K

Бекенд-інженер

Бізнес-аналітик
$65.8K
Аналітик даних
$35K

Інженер з апаратного забезпечення
$63.6K
Інформаційний технолог (ІТ)
$77.6K
Маркетинг
$15.3K
Менеджер проекту
$40.1K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$95.6K
Архітектор рішень
$82.3K
Технічний менеджер програми
$67.3K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Intellias, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $95,574. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Intellias, становить $64,683.

Інші ресурси