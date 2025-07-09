Intellias Зарплати

Діапазон зарплат Intellias коливається від $15,288 у загальній компенсації на рік для Маркетинг на нижньому кінці до $95,574 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Intellias . Останнє оновлення: 8/10/2025