Каталог компаній
Intellect Design Arena
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Intellect Design Arena Зарплати

Зарплата Intellect Design Arena варіюється від $8,476 загальної компенсації на рік для Технічний письменник на нижньому рівні до $38,311 для Дейта-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Intellect Design Arena. Останнє оновлення: 11/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
Median $9.2K
Дейта-сайентист
Median $38.3K
Маркетинг
$20.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 30
67 30
Продакт-менеджер
$36.1K
Технічний письменник
$8.5K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Intellect Design Arena - це Дейта-сайентист з річною загальною компенсацією $38,311. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Intellect Design Arena складає $20,422.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Intellect Design Arena

Схожі компанії

  • Snap
  • PayPal
  • LinkedIn
  • Roblox
  • Intuit
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/intellect-design-arena/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.