Інтел Зарплати

Зарплата Intel варіюється від $36,403 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $818,056 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Інтел. Останнє оновлення: 10/21/2025

Інженер-програміст
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Інженер машинного навчання

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Мережевий інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Інженер даних

Програмний інженер виробництва

Програмний інженер безпеки

DevOps-інженер

Інженер надійності сайту

Крипто-інженер

Системний інженер

Програмний інженер відеоігор

Науковець-дослідник

Дослідник штучного інтелекту

AI-інженер

Embedded Systems Software Engineer

Інженер з апаратного забезпечення
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Продукт-менеджер
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

Дата-сайентист
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Технічний програмний менеджер
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Менеджер технічних проектів

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Інженер-механік
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Архітектор рішень
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Маркетинг
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Менеджер продакт-маркетингу

Продукт-дизайнер
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Фінансовий аналітик
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Програмний менеджер
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Інженер-хімік
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Інженер-електрик
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Бізнес-аналітик
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Управління персоналом
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Інженер з матеріалознавства
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Продажі
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Менеджер польових продажів

Менеджер з клієнтів

Розвиток бізнесу
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Бізнес-операції
Median $151K
Менеджер бізнес-операцій
Median $201K
Менеджер з науки про дані
Median $262K
Інженер-оптик
Median $239K
Менеджер з продуктового дизайну
Median $290K
Проєктний менеджер
Median $57.8K
Бухгалтер
Median $137K

Technical Accountant

Адміністративний асистент
Median $95.2K
Графічний дизайнер
Median $235K
Інженер з продажів
Median $201K
Юридичний відділ
Median $300K
Керівник апарату
$220K
Інженер-будівельник
$231K

Construction Engineer

Інженер систем управління
$230K
Обслуговування клієнтів
$103K
Аналітик даних
$71.7K
Менеджер з експлуатації приміщень
$118K
Дизайнер моди
$76.4K
Промисловий дизайнер
$156K
Менеджмент-консультант
$120K
MEP-інженер
$180K
Prompt Engineer
$469K
Рекрутер
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Технічний письменник
$44.2K
UX-дослідник
$37.7K
Венчурний капіталіст
$166K
Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Intel RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Intel RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Intel - це Інженер-програміст at the Fellow level з річною загальною компенсацією $818,056. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Intel складає $188,939.

