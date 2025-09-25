Каталог компаній
Integris
Integris Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United States у Integris становить $98.4K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Integris. Останнє оновлення: 9/25/2025

Медіанний пакет
company icon
Integris
DevOps Engineer
Hilo, HI
Загалом за рік
$98.4K
Рівень
L1
Базова зарплата
$92.4K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$6K
Років у компанії
9 Роки
Років досвіду
9 Роки
Які кар'єрні рівні в Integris?

$160K

Останні подання зарплат
Зарплати стажерів

Включені посади

DevOps-інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Integris in United States складає річну загальну компенсацію $104,400. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Integris для позиції Інженер-програміст in United States складає $89,000.

