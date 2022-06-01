Довідник компаній
Integrate
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Integrate Зарплати

Діапазон зарплат Integrate коливається від $3,906 у загальній компенсації на рік для Менеджер продукту на нижньому кінці до $80,400 для Менеджер проекту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Integrate. Останнє оновлення: 8/10/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Median $13.9K
Менеджер продукту
$3.9K
Менеджер проекту
$80.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Integrate, є Менеджер проекту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $80,400. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Integrate, становить $13,900.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Integrate

Пов'язані компанії

  • Alyce
  • AtScale
  • EasyPost
  • Attain
  • Fieldwire
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси