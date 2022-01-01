Integral Ad Science Зарплати

Діапазон зарплат Integral Ad Science коливається від $105,525 у загальній компенсації на рік для Продажі на нижньому кінці до $320,390 для Інформаційний технолог (ІТ) на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Integral Ad Science . Останнє оновлення: 8/10/2025