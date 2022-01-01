Довідник компаній
Integral Ad Science
Integral Ad Science Зарплати

Діапазон зарплат Integral Ad Science коливається від $105,525 у загальній компенсації на рік для Продажі на нижньому кінці до $320,390 для Інформаційний технолог (ІТ) на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Integral Ad Science. Останнє оновлення: 8/10/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $175K

Повнофункціональний інженер-програміст

Менеджер продукту
Median $165K
Інформаційний технолог (ІТ)
$320K

Продажі
$106K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$269K
Архітектор рішень
$159K
Технічний менеджер програми
$131K
Дослідник користувацького досвіду
$109K
Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Integral Ad Science, є Інформаційний технолог (ІТ) at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $320,390. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Integral Ad Science, становить $162,100.

