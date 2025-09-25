Каталог компаній
Intact Financial Corporation
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
Intact Financial Corporation Менеджер з науки про дані Зарплати

Медіанний пакет компенсації Менеджер з науки про дані in Canada у Intact Financial Corporation становить CA$178K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Intact Financial Corporation. Останнє оновлення: 9/25/2025

Медіанний пакет
company icon
Intact Financial Corporation
Data Science Manager
Montreal, QC, Canada
Загалом за рік
CA$178K
Рівень
-
Базова зарплата
CA$155K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$22.7K
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
16 Роки
Які кар'єрні рівні в Intact Financial Corporation?

CA$225K

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер з науки про дані в Intact Financial Corporation in Canada складає річну загальну компенсацію CA$202,131. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Intact Financial Corporation для позиції Менеджер з науки про дані in Canada складає CA$175,088.

