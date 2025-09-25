Каталог компаній
Intact Financial Corporation
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Актуарій

  • Всі зарплати Актуарій

Intact Financial Corporation Актуарій Зарплати

Медіанний пакет компенсації Актуарій in Canada у Intact Financial Corporation становить CA$140K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Intact Financial Corporation. Останнє оновлення: 9/25/2025

Медіанний пакет
company icon
Intact Financial Corporation
Actuary
Montreal, QC, Canada
Загалом за рік
CA$140K
Рівень
Consultant
Базова зарплата
CA$119K
Stock (/yr)
CA$6K
Бонус
CA$15.1K
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
6 Роки
Які кар'єрні рівні в Intact Financial Corporation?

CA$225K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на CA$42.2K+ (іноді CA$422K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Актуарій пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Актуарій at Intact Financial Corporation in Canada sits at a yearly total compensation of CA$175,179. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intact Financial Corporation for the Актуарій role in Canada is CA$139,135.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Intact Financial Corporation

Схожі компанії

  • Square
  • Netflix
  • LinkedIn
  • Databricks
  • Flipkart
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси