Insurance Corporation of British Columbia
Insurance Corporation of British Columbia Зарплати

Зарплата Insurance Corporation of British Columbia варіюється від $20,732 загальної компенсації на рік для Фінансовий аналітик на нижньому рівні до $100,500 для Бізнес-аналітик на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Insurance Corporation of British Columbia. Останнє оновлення: 10/21/2025

Інженер-програміст
Median $58.4K
Бізнес-операції
$43.9K
Бізнес-аналітик
$101K

Копірайтер
$56K
Дата-сайентист
$80.8K
Фінансовий аналітик
$20.7K
Продукт-менеджер
$101K
Венчурний капіталіст
$23.5K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Insurance Corporation of British Columbia - це Бізнес-аналітик at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $100,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Insurance Corporation of British Columbia складає $57,189.

