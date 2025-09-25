Instacart Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in United States у Instacart варіюється від $222K за year для L3 до $728K за year для L8. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $350K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Instacart. Останнє оновлення: 9/25/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L3 Engineer ( Початковий рівень ) $222K $146K $76.2K $0 L4 Engineer 2 $277K $178K $99K $0 L5 Senior Engineer $343K $213K $130K $0 L6 Senior Engineer 2 $432K $246K $185K $1.1K Переглянути 3 Більше рівнів

Графік Вестингу Основний Альтернативний 1 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Instacart RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 6.25 % щоквартально )

25 % передається у 3rd - РІК ( 6.25 % щоквартально )

25 % передається у 4th - РІК ( 6.25 % щоквартально ) 50 % РІК 1 50 % РІК 2 Тип Акцій RSU У Instacart RSUs підлягають 2-річному графіку вестингу: 50 % передається у 1st - РІК ( 50.00 % щорічно )

50 % передається у 2nd - РІК ( 12.50 % щоквартально )

