Компенсація Дата-сайентист in United States у Instacart варіюється від $248K за year для L4 до $411K за year для L6. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $320K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Instacart. Останнє оновлення: 9/25/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L3
Data Scientist 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Data Scientist 2
$248K
$167K
$80.7K
$0
L5
Senior Data Scientist 1
$328K
$189K
$127K
$11.8K
L6
Senior Data Scientist 2
$411K
$222K
$182K
$6K
$160K

Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Instacart RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

50%

РІК 1

50%

РІК 2

Тип Акцій
RSU

У Instacart RSUs підлягають 2-річному графіку вестингу:

  • 50% передається у 1st-РІК (50.00% щорічно)

  • 50% передається у 2nd-РІК (12.50% щоквартально)



Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Дата-сайентист at Instacart in United States sits at a yearly total compensation of $425,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Дата-сайентист role in United States is $305,000.

