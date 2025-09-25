Каталог компаній
Instacart
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Менеджер з науки про дані

  • Всі зарплати Менеджер з науки про дані

Instacart Менеджер з науки про дані Зарплати

Медіанний пакет компенсації Менеджер з науки про дані in United States у Instacart становить $565K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Instacart. Останнє оновлення: 9/25/2025

Медіанний пакет
company icon
Instacart
Data Science Manager
San Francisco, CA
Загалом за рік
$565K
Рівень
L7
Базова зарплата
$265K
Stock (/yr)
$300K
Бонус
$0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
9 Роки
Які кар'єрні рівні в Instacart?

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Instacart RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

50%

РІК 1

50%

РІК 2

Тип Акцій
RSU

У Instacart RSUs підлягають 2-річному графіку вестингу:

  • 50% передається у 1st-РІК (50.00% щорічно)

  • 50% передається у 2nd-РІК (12.50% щоквартально)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Менеджер з науки про дані пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер з науки про дані в Instacart in United States складає річну загальну компенсацію $1,205,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Instacart для позиції Менеджер з науки про дані in United States складає $380,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Instacart

Схожі компанії

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси