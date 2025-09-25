Каталог компаній
Instacart
Середня загальна компенсація Успіх клієнтів in Canada у Instacart варіюється від CA$115K до CA$164K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Instacart. Останнє оновлення: 9/25/2025

Середня загальна компенсація

CA$131K - CA$155K
Canada
Поширений діапазон
Можливий діапазон
CA$115KCA$131KCA$155KCA$164K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Instacart RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

50%

РІК 1

50%

РІК 2

Тип Акцій
RSU

У Instacart RSUs підлягають 2-річному графіку вестингу:

  • 50% передається у 1st-РІК (50.00% щорічно)

  • 50% передається у 2nd-РІК (12.50% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Успіх клієнтів в Instacart in Canada складає річну загальну компенсацію CA$163,549. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Instacart для позиції Успіх клієнтів in Canada складає CA$115,196.

