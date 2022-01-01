Inovalon Зарплати

Зарплата Inovalon варіюється від $43,675 загальної компенсації на рік для Архітектор рішень на нижньому рівні до $276,375 для Менеджмент-консультант на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Inovalon . Останнє оновлення: 9/15/2025