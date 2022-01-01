Каталог компаній
Inovalon
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Inovalon Зарплати

Зарплата Inovalon варіюється від $43,675 загальної компенсації на рік для Архітектор рішень на нижньому рівні до $276,375 для Менеджмент-консультант на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Inovalon. Останнє оновлення: 9/15/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $100K

Backend програмний інженер

Продукт-менеджер
Median $132K
Аналітик даних
Median $100K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Бізнес-аналітик
Median $96K
Розвиток бізнесу
$110K
Обслуговування клієнтів
$55.3K
Управління персоналом
$190K
Менеджмент-консультант
$276K
Проєктний менеджер
$146K
Продажі
$49.8K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$246K
Архітектор рішень
$43.7K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Inovalon - це Менеджмент-консультант at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $276,375. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Inovalon складає $105,223.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Inovalon

Схожі компанії

  • Cognizant
  • Rackspace
  • ADP
  • Teradata
  • Seagate
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси