Каталог компаній
Innovaccer
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Innovaccer Зарплати

Зарплата Innovaccer варіюється від $9,325 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $260,100 для Менеджер з продуктового дизайну на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Innovaccer. Останнє оновлення: 9/6/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

Backend програмний інженер

Дата-сайентист
Median $17.5K
Продукт-менеджер
Median $55.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $67.7K
Аналітик даних
Median $9.3K
Продукт-дизайнер
Median $21.6K
Менеджер з науки про дані
$70.8K
IT-спеціаліст
$77.7K
Менеджмент-консультант
$16.5K
Маркетингові операції
$11.8K
Менеджер з продуктового дизайну
$260K
Продажі
$11.8K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Innovaccer - це Менеджер з продуктового дизайну at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $260,100. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Innovaccer складає $21,561.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Innovaccer

Схожі компанії

  • LeverX
  • Andela
  • Arcesium
  • Zoho
  • Whatfix
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси