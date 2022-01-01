Innovaccer Зарплати

Зарплата Innovaccer варіюється від $9,325 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $260,100 для Менеджер з продуктового дизайну на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Innovaccer . Останнє оновлення: 9/6/2025