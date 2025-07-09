Innotech Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Innotech варіюється від $11,973 загальної компенсації на рік для IT-спеціаліст на нижньому рівні до $122,400 для Інженер-хімік на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Innotech. Останнє оновлення: 9/14/2025

Інженер-програміст
Median $51K

Frontend програмний інженер

Backend програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Інженер даних

DevOps-інженер

Аналітик даних
Median $39.8K
Бізнес-аналітик
Median $46K

Архітектор рішень
Median $68K

Архітектор даних

Технічний програмний менеджер
Median $78.9K
Адміністративний асистент
$22.7K
Інженер-хімік
$122K
Дата-сайентист
Median $31.3K
IT-спеціаліст
$12K
Інвестиційний банкір
$41.8K
Юридичний відділ
$63.2K
Продукт-дизайнер
$38.8K
Продукт-менеджер
$60.2K
Проєктний менеджер
$91.4K
Рекрутер
$58.5K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$66K
Венчурний капіталіст
$41.9K
