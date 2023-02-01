Довідник компаній
InnoPeak Technology
InnoPeak Technology Зарплати

Діапазон зарплат InnoPeak Technology коливається від $93,132 у загальній компенсації на рік для Менеджер продукту на нижньому кінці до $265,000 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників InnoPeak Technology. Останнє оновлення: 8/23/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $265K
Науковець даних
$237K
Інженер з апаратного забезпечення
$165K

Юридичний
$221K
Дизайнер продукту
$109K
Менеджер продукту
$93.1K
Часті запитання

The highest paying role reported at InnoPeak Technology is Інженер-програміст with a yearly total compensation of $265,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at InnoPeak Technology is $192,960.

