INNOLUX
INNOLUX Зарплати

Зарплата INNOLUX варіюється від $23,852 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $39,308 для Проєктний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників INNOLUX. Останнє оновлення: 9/14/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $25.9K
Інженер-механік
$36.1K
Продукт-дизайнер
$23.9K

Проєктний менеджер
$39.3K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в INNOLUX - це Проєктний менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $39,308. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в INNOLUX складає $30,980.

