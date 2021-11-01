INNOLUX Зарплати

Зарплата INNOLUX варіюється від $23,852 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $39,308 для Проєктний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників INNOLUX . Останнє оновлення: 9/14/2025