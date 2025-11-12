Каталог компаній
InMobi
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Backend-інженер програмного забезпечення

InMobi Backend-інженер програмного забезпечення Зарплати

Компенсація Backend-інженер програмного забезпечення in India у InMobi варіюється від ₹2.45M за year для SDE I до ₹5.6M за year для SDE III. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹3.01M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації InMobi. Останнє оновлення: 11/12/2025

Середня Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
SDE I
(Початковий рівень)
₹2.4M
₹2.17M
₹104K
₹125K
SDE II
₹3.39M
₹3.29M
₹0
₹105K
SDE III
₹5.6M
₹4.92M
₹681K
₹0
SDE IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У InMobi RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (1.19% за period)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Backend-інженер програмного забезпечення в InMobi in India складає річну загальну компенсацію ₹10,391,020. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в InMobi для позиції Backend-інженер програмного забезпечення in India складає ₹3,011,076.

Інші ресурси