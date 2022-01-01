Inmar Зарплати

Діапазон зарплат Inmar коливається від $79,600 у загальній компенсації на рік для Людські ресурси на нижньому кінці до $224,400 для Маркетинг на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Inmar . Останнє оновлення: 8/19/2025