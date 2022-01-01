Довідник компаній
Inmar
Inmar Зарплати

Діапазон зарплат Inmar коливається від $79,600 у загальній компенсації на рік для Людські ресурси на нижньому кінці до $224,400 для Маркетинг на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Inmar. Останнє оновлення: 8/19/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $109K
Менеджер з науки даних
$188K
Науковець даних
$110K

Фінансовий аналітик
$86.7K
Людські ресурси
$79.6K
Маркетинг
$224K
Менеджер продукту
$147K
Продажі
$124K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$159K
Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Inmar, є Маркетинг at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $224,400. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Inmar, становить $124,375.

