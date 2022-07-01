Infront X Зарплати

Діапазон зарплат Infront X коливається від $43,512 у загальній компенсації на рік для Менеджер проекту на нижньому кінці до $181,090 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Infront X . Останнє оновлення: 8/12/2025