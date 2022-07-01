Довідник компаній
Infront X
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Infront X Зарплати

Діапазон зарплат Infront X коливається від $43,512 у загальній компенсації на рік для Менеджер проекту на нижньому кінці до $181,090 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Infront X. Останнє оновлення: 8/12/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Менеджер продукту
$181K
Менеджер проекту
$43.5K
Інженер-програміст
$92.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Технічний менеджер програми
$161K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Infront X, є Менеджер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $181,090. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Infront X, становить $126,793.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Infront X

Пов'язані компанії

  • Coinbase
  • Roblox
  • Spotify
  • Tesla
  • Snap
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси