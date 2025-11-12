Каталог компаній
Infosys Асоціат Зарплати в United States

Медіанний пакет компенсації Асоціат in United States у Infosys становить $57K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Infosys. Останнє оновлення: 11/12/2025

Медіанний пакет
company icon
Infosys
Associate
Philadelphia, PA
Загалом за рік
$57K
Рівень
JL3B
Базова зарплата
$57K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
1 Рік
Які кар'єрні рівні в Infosys?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Infosys Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Асоціат в Infosys in United States складає річну загальну компенсацію $68,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Infosys для позиції Асоціат in United States складає $57,000.

