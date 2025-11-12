Infosys Архітектор даних Зарплати в United States

Компенсація Архітектор даних in United States у Infosys варіюється від $62.7K за year для JL3B до $113K за year для JL6. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $100K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Infosys. Останнє оновлення: 11/12/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції ( /yr ) Бонус JL3B Associate Solution Architect $62.7K $60.7K $0 $2K JL3A Senior Associate Solution Architect $63.5K $63.5K $0 $0 JL4 Solution Architect $95.1K $94.7K $0 $417 JL5 Senior Solution Architect $102K $102K $0 $0 Переглянути 1 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій Options У Infosys Options підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 4th - РІК ( 25.00 % щорічно )

Який графік вестингу в Infosys ?

