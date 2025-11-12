Компенсація Архітектор даних in Canada у Infosys становить CA$122K за year для JL5. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Infosys. Останнє оновлення: 11/12/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
JL3B
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL3A
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL5
CA$122K
CA$122K
CA$0
CA$0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Infosys Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)