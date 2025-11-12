Infosys Хмарний архітектор Зарплати

Компенсація Хмарний архітектор in India у Infosys становить ₹3.37M за year для JL6. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹2.92M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Infosys. Останнє оновлення: 11/12/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції ( /yr ) Бонус JL3B Associate Solution Architect ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- JL3A Senior Associate Solution Architect ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- JL4 Solution Architect ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- JL5 Senior Solution Architect ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Переглянути 1 Більше рівнів

+ ₹5.03M + ₹7.72M + ₹1.74M + ₹3.04M + ₹1.91M Don't get lowballed

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій Options У Infosys Options підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 4th - РІК ( 25.00 % щорічно )

Який графік вестингу в Infosys ?

