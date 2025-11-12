Каталог компаній
Infosys
Infosys Інженер надійності сайту Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер надійності сайту in India у Infosys становить ₹779K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Infosys. Останнє оновлення: 11/12/2025

Медіанний пакет
Infosys
Site Reliability Engineer
Pune, MH, India
Загалом за рік
₹779K
Рівень
4
Базова зарплата
₹779K
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
6 Роки
Років досвіду
6 Роки
Які кар'єрні рівні в Infosys?
Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Infosys Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер надійності сайту в Infosys in India складає річну загальну компенсацію ₹2,605,554. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Infosys для позиції Інженер надійності сайту in India складає ₹779,199.

Інші ресурси