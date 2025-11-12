Infosys Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення Зарплати

Компенсація Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення in India у Infosys варіюється від ₹604K за year для JL3B до ₹1.4M за year для JL5. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹598K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Infosys. Останнє оновлення: 11/12/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції ( /yr ) Бонус JL3B Systems Engineer ( Початковий рівень ) ₹604K ₹601K ₹2.3K ₹0 JL3A Senior Systems Engineer ₹521K ₹509K ₹0 ₹11.6K JL4 Technology Analyst ₹779K ₹759K ₹1.4K ₹18.8K JL5 Technology Lead ₹1.4M ₹1.38M ₹10.6K ₹15.5K Переглянути 2 Більше рівнів

+ ₹5.03M + ₹7.73M + ₹1.74M + ₹3.04M + ₹1.91M Don't get lowballed

Останні подання зарплат

​ Фільтр таблиці Підписатися Додати Додати комп. Додати компенсацію

Компанія Місцезнаходження | Дата Назва рівня Тег Роки досвіду Загалом / У компанії Загальна компенсація ( INR ) Оклад | Акції (рік) | Бонус Зарплати не знайдено Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Отримувати сповіщення про нові зарплати Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

HR / Рекрутинг? Створіть інтерактивну пропозицію

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій Options У Infosys Options підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 4th - РІК ( 25.00 % щорічно )

Який графік вестингу в Infosys ?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції . Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше → Введіть вашу електронну пошту Введіть вашу електронну пошту Підписатися Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.