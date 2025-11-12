Компенсація Full-Stack інженер програмного забезпечення in United States у Infosys варіюється від $64.4K за year для JL3B до $149K за year для JL6A. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $100K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Infosys. Останнє оновлення: 11/12/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
JL3B
$64.4K
$64.4K
$0
$0
JL3A
$92.6K
$88.3K
$4.3K
$0
JL4
$88.5K
$88.5K
$0
$0
JL5
$99.9K
$99.3K
$22
$607
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Infosys Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)