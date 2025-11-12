Компенсація Full-Stack інженер програмного забезпечення in Pune Metropolitan Region у Infosys варіюється від ₹510K за year для JL3B до ₹1.07M за year для JL5. Медіанний yearний пакет компенсації in Pune Metropolitan Region становить ₹909K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Infosys. Останнє оновлення: 11/12/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
JL3B
₹494K
₹488K
₹0
₹6.5K
JL3A
₹610K
₹600K
₹0
₹10.4K
JL4
₹663K
₹652K
₹0
₹11.1K
JL5
₹1.07M
₹1.05M
₹11.1K
₹10.6K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Infosys Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)