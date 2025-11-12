Компенсація Full-Stack інженер програмного забезпечення in Greater Bengaluru у Infosys варіюється від ₹746K за year для JL3B до ₹2.08M за year для JL6B. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Bengaluru становить ₹1.01M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Infosys. Останнє оновлення: 11/12/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
JL3B
₹746K
₹742K
₹2.6K
₹1.1K
JL3A
₹572K
₹557K
₹0
₹15.5K
JL4
₹1.12M
₹1.06M
₹3K
₹54.9K
JL5
₹1.58M
₹1.53M
₹0
₹48K
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Infosys Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)