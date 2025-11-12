Каталог компаній
Infosys
Infosys DevOps-інженер Зарплати

Компенсація DevOps-інженер in India у Infosys варіюється від ₹1.04M за year для JL4 до ₹1.36M за year для JL5. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹810K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Infosys. Останнє оновлення: 11/12/2025

Середня Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
JL3B
Systems Engineer(Початковий рівень)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL3A
Senior Systems Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL4
Technology Analyst
₹1.04M
₹1.03M
₹10.4K
₹0
JL5
Technology Lead
₹1.36M
₹1.35M
₹10.2K
₹0
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Infosys Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції DevOps-інженер в Infosys in India складає річну загальну компенсацію ₹1,646,229. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Infosys для позиції DevOps-інженер in India складає ₹810,205.

Інші ресурси