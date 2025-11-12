Каталог компаній
Infosys Інженер даних Зарплати в United States

Компенсація Інженер даних in United States у Infosys варіюється від $105K за year для JL4 до $116K за year для JL5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $99K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Infosys. Останнє оновлення: 11/12/2025

Середня Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
JL3B
Systems Engineer(Початковий рівень)
$ --
$ --
$ --
$ --
JL3A
Senior Systems Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
JL4
Technology Analyst
$105K
$104K
$0
$1.4K
JL5
Technology Lead
$116K
$116K
$0
$0
Переглянути 2 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Infosys Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер даних в Infosys in United States складає річну загальну компенсацію $122,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Infosys для позиції Інженер даних in United States складає $115,000.

