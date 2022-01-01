Infostretch Зарплати

Діапазон зарплат Infostretch коливається від $118,000 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $169,150 для Менеджер з дизайну продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Infostretch . Останнє оновлення: 8/11/2025