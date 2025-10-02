Компенсація Інженер-програміст in United States у Infor варіюється від $78.9K за year для Associate Software Engineer до $123K за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $84K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Infor. Останнє оновлення: 10/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Software Engineer
$78.9K
$78.9K
$0
$0
Software Engineer
$96.4K
$96.4K
$0
$0
Senior Software Engineer
$123K
$123K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***