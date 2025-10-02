Каталог компаній
Infor
Infor Інженер-програміст Зарплати в Netherlands

Компенсація Інженер-програміст in Netherlands у Infor становить €70.2K за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Netherlands становить €64.9K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Infor. Останнє оновлення: 10/2/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Software Engineer
(Початковий рівень)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€70.2K
€70.2K
€0
€0
Team Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Які кар'єрні рівні в Infor?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Infor in Netherlands складає річну загальну компенсацію €75,494. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Infor для позиції Інженер-програміст in Netherlands складає €64,918.

Інші ресурси