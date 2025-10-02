Компенсація Інженер-програміст in Greater Hyderabad Area у Infor варіюється від ₹667K за year для Associate Software Engineer до ₹1.69M за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Hyderabad Area становить ₹1.21M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Infor. Останнє оновлення: 10/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Software Engineer
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
