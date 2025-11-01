Каталог компаній
Info-Tech Research Group
Медіанний пакет компенсації Проєкт-менеджер in Canada у Info-Tech Research Group становить CA$141K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Info-Tech Research Group. Останнє оновлення: 11/1/2025

Info-Tech Research Group
Program Manager
Toronto, ON, Canada
CA$141K
-
CA$137K
CA$0
CA$4.1K
2 Роки
7 Роки
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Проєкт-менеджер в Info-Tech Research Group in Canada складає річну загальну компенсацію CA$193,906. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Info-Tech Research Group для позиції Проєкт-менеджер in Canada складає CA$141,415.

