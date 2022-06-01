Довідник компаній
Info-Tech Research Group
Info-Tech Research Group Зарплати

Діапазон зарплат Info-Tech Research Group коливається від $31,990 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $119,710 для Продажі на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Info-Tech Research Group. Останнє оновлення: 8/12/2025

$160K

Менеджер проекту
Median $102K
Консультант з менеджменту
$61.7K
Продажі
$120K

Інженер-програміст
$32K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Info-Tech Research Group, є Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $119,710. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Info-Tech Research Group, становить $81,643.

