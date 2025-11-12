Каталог компаній
Info Edge Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення Зарплати в India

Компенсація Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення in India у Info Edge становить ₹1.35M за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹1.29M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Info Edge. Останнє оновлення: 11/12/2025

Середня Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Software Engineer
(Початковий рівень)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.35M
₹1.29M
₹0
₹59.7K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Які кар'єрні рівні в Info Edge?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення в Info Edge in India складає річну загальну компенсацію ₹4,039,791. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Info Edge для позиції Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення in India складає ₹1,382,510.

