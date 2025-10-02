Компенсація Інженер-програміст in Greater Delhi Area у Info Edge варіюється від ₹1.8M за year для Senior Software Engineer до ₹4.88M за year для Tech Lead/Team Lead. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Delhi Area становить ₹2.01M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Info Edge. Останнє оновлення: 10/2/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
