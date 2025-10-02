Каталог компаній
Info Edge
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Greater Delhi Area

Info Edge Інженер-програміст Зарплати в Greater Delhi Area

Компенсація Інженер-програміст in Greater Delhi Area у Info Edge варіюється від ₹1.8M за year для Senior Software Engineer до ₹4.88M за year для Tech Lead/Team Lead. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Delhi Area становить ₹2.01M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Info Edge. Останнє оновлення: 10/2/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer
(Початковий рівень)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
₹13.94M

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в Info Edge?

Включені посади

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Info Edge in Greater Delhi Area складає річну загальну компенсацію ₹4,877,530. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Info Edge для позиції Інженер-програміст in Greater Delhi Area складає ₹2,065,751.

