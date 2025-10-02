Каталог компаній
Info Edge
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Дата-сайентист

  • Всі зарплати Дата-сайентист

  • Greater Delhi Area

Info Edge Дата-сайентист Зарплати в Greater Delhi Area

Медіанний пакет компенсації Дата-сайентист in Greater Delhi Area у Info Edge становить ₹2.53M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Info Edge. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Info Edge
Data Scientist
Noida, UP, India
Загалом за рік
₹2.53M
Рівень
4a
Базова зарплата
₹2.53M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в Info Edge?

₹13.94M

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на ₹2.61M+ (іноді ₹26.14M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Дата-сайентист пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дата-сайентист в Info Edge in Greater Delhi Area складає річну загальну компенсацію ₹3,877,414. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Info Edge для позиції Дата-сайентист in Greater Delhi Area складає ₹2,516,122.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Info Edge

Схожі компанії

  • SoFi
  • Stripe
  • Amazon
  • Google
  • Tesla
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси