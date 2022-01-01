Каталог компаній
Infinidat
Infinidat Зарплати

Зарплата Infinidat варіюється від $35,638 загальної компенсації на рік для Операції з обслуговування клієнтів in Israel на нижньому рівні до $111,440 для Маркетинг in United States на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Infinidat. Останнє оновлення: 9/13/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $84.3K

Backend програмний інженер

Бізнес-аналітик
$93.5K
Операції з обслуговування клієнтів
$35.6K

Маркетинг
$111K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Infinidat - це Маркетинг at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $111,440. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Infinidat складає $88,927.

