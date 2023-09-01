Inetum Зарплати

Діапазон зарплат Inetum коливається від $19,857 у загальній компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому кінці до $162,089 для Бізнес-операції на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Inetum . Останнє оновлення: 8/19/2025