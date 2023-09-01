Довідник компаній
Inetum
Inetum Зарплати

Діапазон зарплат Inetum коливається від $19,857 у загальній компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому кінці до $162,089 для Бізнес-операції на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Inetum. Останнє оновлення: 8/19/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $33K

Повнофункціональний інженер-програміст

Бізнес-операції
$162K
Бізнес-аналітик
$48.8K

Аналітик даних
$19.9K
Інформаційний технолог (ІТ)
$37K
Консультант з менеджменту
$25.2K
Менеджер продукту
$30.5K
Менеджер проекту
$38.3K
Архітектор рішень
$42.1K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Inetum, є Бізнес-операції at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $162,089. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Inetum, становить $36,991.

