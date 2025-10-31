Каталог компаній
inDriver
inDriver Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Cyprus у inDriver становить €66.6K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації inDriver. Останнє оновлення: 10/31/2025

Медіанний пакет
company icon
inDriver
Software Engineer
Limassol, LI, Cyprus
Загалом за рік
€66.6K
Рівень
Senior
Базова зарплата
€66.6K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Років у компанії
5 Роки
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в inDriver?
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в inDriver in Cyprus складає річну загальну компенсацію €83,770. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в inDriver для позиції Інженер-програміст in Cyprus складає €65,536.

Інші ресурси