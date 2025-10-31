Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Продакт-дизайнер in Kazakhstan у inDriver становить KZT 23.16M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації inDriver. Останнє оновлення: 10/31/2025

Медіанний пакет
company icon
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
Загалом за рік
KZT 23.16M
Рівень
Middle
Базова зарплата
KZT 23.16M
Stock (/yr)
KZT 0
Бонус
KZT 0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
5 Роки
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-дизайнер в inDriver in Kazakhstan складає річну загальну компенсацію KZT 33,306,949. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в inDriver для позиції Продакт-дизайнер in Kazakhstan складає KZT 23,155,177.

